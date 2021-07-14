На Льввщине люди спасли мотоциклиста, который врезался в маршрутку
Инцидент произошел 13 июля у Винниках, пишут местные СМИ.
Мужчина за рулем мотоцикла на огромной скорости влетел в автобус и от удара он залетел под него.
"Одно из колес автобуса прижало ему ногу. Но он дышал и смотрел на людей. Сначала пробовали, чтобы автобус отъехал. Но задним мостом начало тянуть и мотоциклиста. Тогда водители других машин принесли домкраты", - поделился очевидец аварии.
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Спецсредства не помогли поднять маршрутку и тогда все люди, которые находились рядом попытались сместить с места транспортное средство.
"Это нам посчастливилось сделать, но колесо на рессорах не сдвинулось. Пришлось одним людям поднимать руками заднюю часть автобуса, а другим также руками – заднее колесо", - поделился мужчина.
Сначала удалось освободить ногу пострадавшего, а потом на помощь ему подоспели медики со стоматологической клиники, которая находилась рядом.
К счастью, горе-мотоциклист выжил - у него сломана рука, сейчас он находится в больнице.
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