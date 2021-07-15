На Москву движется опасная непогода



Как передает Politeka.net, в МЧС России уже распространили экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/с в ближайшее время и до конца суток в Московской области.



Исходя из прогноза погоды, в течение 2 часов ожидается дождь, на карте осадков можно отследить, где пойдут дожди и когда они закончатся.

Непогода уже начала подбираться к столице РФ - в сети опубликовали кадры смерч в Мытищах.

Несколько часов уже заливает Одинцово. Уровень воды на улицах поднялся почти до 30см.

Спасатели предупреждают, что гроза в Москве продлится не менее суток.

Напомним, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.

Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.

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