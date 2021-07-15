Жена не знает, где он мог заразиться

В результате тяжелой болезни ушел из жизни знаменитый российский музыкант Петр Мамонов

Печальную новость сообщила в четверг, 15 июля, жена артиста. 70-летний музыкант, актер, автор множества моноспектаклей болел коронавирусом. 1 июля его госпитализировали с 87% поражения легких. Болезнь протекала крайне тяжело и уже на следующий день после госпитализации Мамонова подключили к ИВЛ.

Врачи боролись за жизнь музыканта в течение двух недель, однако 15 июля его не стало. При этом жена Мамонова признавалась, что не знает, где ее муж мог изначально заразиться, ведь в последние годы он жил в уединении под Москвой. Два года назад музыкант перенес инфаркт и операцию на сердце.

Мамонов был основателем и лидером культовой российской группы «Звуки Му», которая имела большую популярность на сцене русского рока в 80-х и 90-х годах.

Артист также снимался в фильмах. Его самыми известными работами были роли в таких картинах, как: «Игла», «Такси-Блюз», «Остров».

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