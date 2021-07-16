Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер в возрасте 49 лет

Об этом сообщается на официально странице коллектива в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отмечается, что артист не смог преодолеть коронавирус.

«Бориса Горячева с нами больше нет… 3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее», - говорится в сообщении.

Коллеги Бориса Горячева глубоко опечалены трагедией.

«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горячев отличался позитивом и жизнерадостностью, которые сохранил до последнего.

Уход артиста ошеломил и его поклонников.

«Чудовищная новость 😪😪😪 Соболезнования всему коллективу и родным… Светлая память», «Боже, у меня истерика 😭 как Бориса не стало?! Господи, царствие ему небесное. Я отказываюсь верить», - пишут в комментариях.

Напомним, трагедией закончились поиски известного музыканта: его бывшая жена нашла тело артиста, детали.

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