Стало известно о гибели двоих человек в Николаевской области
В Украине произошла новая авиакатастрофа, в результате которой погибли двое человек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС в Николаевской области.
Так, 17 июля около шести часов утра возле села Зайвое (Николаевская область) упал вертолет Ми-2 частного агропредприятия "Меридіан-Авіа-Агро". В результате крушения произошел пожар.
Сообщается о том, что погибли пилот и его помощник.
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На месте происшествия работали сотрудники отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Пожар составлял шесть квадратных метров, спасатели локализовали его в 06:15, а ликвидировали - в 6:35.
Причину происшествия устанавливают правоохранители.
Отметим, пятого июля в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше упал вертолет. На борту находились трое украинцев.
В результате пострадали женщина с дочерью и пилот вертолета. Больше всего пострадала первая, у которой травмировался позвоночника.
Причины аварии пока не установлены.
По предварительным данным, у вертолета произошли проблемы с двигателем. Борт полностью затонул в озере, его нашли на глубине 13 метров.
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