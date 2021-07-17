Вдарило по всіх фронтах

На українську столицю обрушилася негода, яка перетворила спекотний день на ще важчі погодні умови

Як пише Politeka.net з посиланням на "Київ Оперативний", погода в Києві різко зіпсувалася 17 липня близько четвертої години вечора. У цей момент температура в столиці коливалася в районі 33-35 градусів. Раптово окремі райони Києва накрив ураганний вітер, а в деяких районах почалася сильна злива.

Відзначається, що вітер був настільки сильним, що до землі притискало навіть великі дерева. Крім цього, постраждали деякі літні тераси. Злива ж затопила окремі вулиці і підземні переходи.

Крім цього, сильно постраждали пляжі, які знаходяться біля берегів Дніпра. Вітер змітав на своєму шляху парасольки і шезлонги.

Відомо, що Троєщина постраждала від пилової бурі, яка переміщалася з самої Сахари.

"Зриває все", - прокоментував бурю українець, який зняв її на відео.

Варто відзначити, що вже в понеділок, згідно з прогнозами синоптиків, в Україну увірветься негода з сильним вітром, грозовими дощами, градом і шквалами.

Нагадаємо, що у Києві озера засипали будівельним сміттям, кадри: "знищили під забудову".

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