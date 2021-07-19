На популярных украинских курортах таких как, Кирилловка и Лазурное фиксируется настоящее нашестие медуз, из-за которого отдых становится просто невозможным

Люди приехавшие на море даже не могут толком искупаться из-а сильного жжения.

На кадрах видно, что пляжи Кирилловки и Лазурного усеяны мертвыми медузами. При этом в воде их плавает огромное количество.

"Купаться невозможно", - пишут в Сети.

Пляж усеян мертвой живностью и на косе Пересыпь. При этом отмечается, что метрвых медуз никто не убирает.

Отмечается, что некоторые туристы стараются игнорировать нашествие. Кто-то продолжает купаться и загорать на пляжах. Но все же много кого нашествие медуз очень смущает, и мешает наслаждаться отдыхом.

Напомним, при ожоге медуз нужно немедленноо выйти из воды. Место ожога можно обработать 5%-м раствором уксуса. При сильной боли приложить лед и принять обезболивающее.

Если появится аллергическая реакция нужно принять антигистаминное средство. А вот тереть и чесать пораженное место запрежается, так можно только навредить.

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