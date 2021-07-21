На 74-ом году жизни умер популярный шансонье Геннадий Жаров
20 июля стало известно о внезапной смерти известного шансонье Геннадия Жарова. Он прославился альбомом "Ушаночка", который выпустил в 1990-ом году. Об этом сообщает Радио "Шансон" в своём Инстаграм.
Геннадий начал писать первые песни в начале 1970-ых годов. А уже в 1992-ом году артист создает группу "Амнистия-2". После этого выходит альбом "Ушаночка", который приносит широкое признание. Последний альбом выходит в 2017 году с певицей Аллой Ковнир.
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Отметим, что артист окончил Химический техникум, после чего был срочно призван на службу. Там он выступал басистом армейского вокально-инструментального ансамбля.
Пользователи сети высказывали в комментариях слова сочувствия и поддержки родным: "Светлая память!", "Спасибо за Ушаночку", "Вечная память", "Земля пухом, ушла Легенда", "Светлая память Гене", "Очень невосполнимая утрата, очень жаль! Но Песни они без срока, они на Века, значит и он с нами в наших Сердцах! Светлая память"
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