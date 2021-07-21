Более 10 пожарных работали на место событий на Донетчине

На территории Авдеевского коксохимического завода в городе Авдеевка (Донецкая область) произошло возгорание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.

Так, о возгорании стало известно около 9.30 21 июля. Как оказалось, загорелась конвейерная лента коксового цеха №1.

На место события прибыли 14 спасателей и 4 единицы техники. Бойцы ГСЧС выяснили, что огонь охватил площадь на высоте 20 м длиной 70 м.

По фото видно, что из-за пожара в небо повалил черный дым. К счастью, никто не пострадал.

Производственный процесс останавливать не пришлось. Пожар был локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

Отметим, на днях произошел пожар на другом предприятии - на химзаводе "Ровноазот" (Ровенская обл.). В результате даже произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. В результате никто не пострадал, но людей напугало большое рыжее облако.

Позже в сети раскрыли детали, в результате выяснилось, что специалисты справились с нештатной ситуацией в течение 40 минут.

Однако все же произошел выброс нитрозных газов в незначительном количестве, и показатели воздуха остались в пределах допустимых норм.

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