После затянувшегося периода жары с температурами, не опускавшимися ниже +30 градусов в большинстве областей, в Украину придет долгожданная прохлада

Синоптики из Укргидрометцентра рассказали, как изменится погода в стране уже в четверг, 22 июля. Согласно их прогнозу, в этот день большую часть Украины накроют дожди. Без осадков будет только в Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

В целом средняя температура по стране резко снизится: жарче всего будет в Луганской и Одесской областях, но даже там дневные температуры не превысят +28 градусов.

В северных областях ночью столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, а днем – от +22 до +24.

На западе ночные температуры будут колебаться от +12 до +16 градусов, а дневные – от +21 до +24.

В центре Украины ночью температуры опустятся до +15…+17 градусов, а днем будут колебаться от +23 до +25.

В восточных областях частично сохранится жара: ночью ожидается от +17 до +20 градусов, а днем – от +24 до +28.

На юге температуры также будут довольно высокими: ночью – от +17 до +20, а днем – от +24 до +28 градусов.

Напомним, Украину накрыли дожди с крупным градом, кадры разрушительной стихии.

Как сообщала Politeka, в Украину придут тропические ливни с грозами, появился прогноз.

Также Politeka писала, что синоптики предупредили украинцев о надвигающихся ливнях и граде.