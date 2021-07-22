После затянувшегося периода жары с температурами, не опускавшимися ниже +30 градусов в большинстве областей, в Украину придет долгожданная прохлада
Синоптики из Укргидрометцентра рассказали, как изменится погода в стране уже в четверг, 22 июля. Согласно их прогнозу, в этот день большую часть Украины накроют дожди. Без осадков будет только в Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.
В целом средняя температура по стране резко снизится: жарче всего будет в Луганской и Одесской областях, но даже там дневные температуры не превысят +28 градусов.
В северных областях ночью столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, а днем – от +22 до +24.
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На западе ночные температуры будут колебаться от +12 до +16 градусов, а дневные – от +21 до +24.
В центре Украины ночью температуры опустятся до +15…+17 градусов, а днем будут колебаться от +23 до +25.
В восточных областях частично сохранится жара: ночью ожидается от +17 до +20 градусов, а днем – от +24 до +28.
На юге температуры также будут довольно высокими: ночью – от +17 до +20, а днем – от +24 до +28 градусов.
Напомним, Украину накрыли дожди с крупным градом, кадры разрушительной стихии.
Как сообщала Politeka, в Украину придут тропические ливни с грозами, появился прогноз.
Также Politeka писала, что синоптики предупредили украинцев о надвигающихся ливнях и граде.