В Украине уже несколько дней бушует стихия

Так, например в Киеве непогода парализовала движение транспорта.

Кроме того около ста населенных пунктов в восьми областях были обесточены.

Спасатели эвакуировали 18 человек, в Донецкой области скончался один человек и 7 украинцев госпитализированы после падения деревьев.

На популярном украинском курорте Кирилловке отдыхающие зафиксировали мощный торнадо.

Настоящий шторм с градом и шквальным ветром обрушился на побережье азовского моря. Ситуация затронула и посетителей побережья Бирючего острова, где образовался воздушный вихрь.

Напомним, в ранее в Кирилловке женщина провалилась в яму с медузами.

Некоторые недобросовестные туристы закапывают медуз прямо на пляжах.

В Кирилловке в одну из таких ям провалился человек.

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Боже, ребенок! Поверьте, смешного мало", – рассказала отдыхающая.

Самостоятельно из ямы она не смогла выбраться, поэтому ей помогли четверо мужчин.