В Украине уже несколько дней бушует стихия
Так, например в Киеве непогода парализовала движение транспорта.
Кроме того около ста населенных пунктов в восьми областях были обесточены.
Спасатели эвакуировали 18 человек, в Донецкой области скончался один человек и 7 украинцев госпитализированы после падения деревьев.
На популярном украинском курорте Кирилловке отдыхающие зафиксировали мощный торнадо.
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Настоящий шторм с градом и шквальным ветром обрушился на побережье азовского моря. Ситуация затронула и посетителей побережья Бирючего острова, где образовался воздушный вихрь.
Напомним, в ранее в Кирилловке женщина провалилась в яму с медузами.
Некоторые недобросовестные туристы закапывают медуз прямо на пляжах.
В Кирилловке в одну из таких ям провалился человек.
"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Боже, ребенок! Поверьте, смешного мало", – рассказала отдыхающая.
Самостоятельно из ямы она не смогла выбраться, поэтому ей помогли четверо мужчин.
К слову, нашествие медуз в Азовском море выходит за рамки, пострадал ребенок: "На теле появилась..."
Как сообщала Politeka, смерчи из миллионов комаров пронеслись городом: кадры зловещей аномалии.
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