Стало известно о смерти актера и бодибилдера Майка Митчелла

Смерть наступила 23 июля в Турции, актеру было 65 лет. Близкие рассказали, что артист умер от естественных причин.

По информации TMZ, Майк Митчел ушел из жизни в лодке.

Менеджер актера с горечью отметил, что тот был честным человеком, настоящим артистом и его другом. Внезапная кончина стала ударом для многих.

"Для меня всегда было честью работать менеджером на вас.

Примите мои искренние соболезнования, жена Дениз Митчелл, и дети.

Познакомиться с вами и дружить было бесценно Покойся с миром", - написал представитель актера.

Прорыв в актерской деятельности у Митчелла был в 1994 году, когда он снялся в фильме «Храброе сердце», а затем артист принял участие в съемках лент: «Гладиатор», «Планета», «Город ада», «Жизнь на кону» и других.

Известно, что до этого Митчелл был культуристом, получив титул Мистер Вселенная, и выиграв ряд других соревнований и титулов по фитнесу.

Он также был удостоен самой большой награды WWF как «Живая легенда» и стал самым сильным человеком Великобритании.

Однако еще в 2006 году Митчелл перенес серьезный сердечный приступ после того, как выиграл свой пятый титул чемпиона мира по фитнесу.

У актера остались жена и дети.

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