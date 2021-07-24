Стало известно о смерти актера и бодибилдера Майка Митчелла
Смерть наступила 23 июля в Турции, актеру было 65 лет. Близкие рассказали, что артист умер от естественных причин.
По информации TMZ, Майк Митчел ушел из жизни в лодке.
Менеджер актера с горечью отметил, что тот был честным человеком, настоящим артистом и его другом. Внезапная кончина стала ударом для многих.
"Для меня всегда было честью работать менеджером на вас.
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Примите мои искренние соболезнования, жена Дениз Митчелл, и дети.
Познакомиться с вами и дружить было бесценно Покойся с миром", - написал представитель актера.
Прорыв в актерской деятельности у Митчелла был в 1994 году, когда он снялся в фильме «Храброе сердце», а затем артист принял участие в съемках лент: «Гладиатор», «Планета», «Город ада», «Жизнь на кону» и других.
Известно, что до этого Митчелл был культуристом, получив титул Мистер Вселенная, и выиграв ряд других соревнований и титулов по фитнесу.
Он также был удостоен самой большой награды WWF как «Живая легенда» и стал самым сильным человеком Великобритании.
Однако еще в 2006 году Митчелл перенес серьезный сердечный приступ после того, как выиграл свой пятый титул чемпиона мира по фитнесу.
У актера остались жена и дети.
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