Ушел из жизни знаменитый советский и эстонский актер Александр Ээлмаа

Артисту, который играл в театре и кино, было 74 года. Причина его смерти не называется. Известно, что актер ушел из жизни 21 июля. О трагедии сообщают эстонские СМИ.

Ээлмаа родился в эстонском городе Вильянди в 1946 году. Артист прошел стажировку в Ленинградском государственном эстрадно-цирковом училище по классу пантомимы, а позже начал карьеру в театре. Он выступал в нескольких театрах Эстонии с разными постановками.

Дебют Ээлмаа на экранах телевизоров состоялся в 1971 году. Актер снимался в таких картинах, как: «Свободны, как птицы», «Неуловимое чудо», «Лесные фиалки», «Агент», «Через сто лет в мае», «Дикая утка», «Пляска смерти», «Рай для старых мужчин» и других. Актер также снимался в сериале ETV Õnne 13.

За свои заслуги Ээлмаа был удостоен ордена Белой звезды IV степени.

У Ээлмаа трое детей. Его сын Таави Ээлмаа решил пойти по стопам отца, и также стал актером. Другие дети артиста также связали свою жизнь с искусством.

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