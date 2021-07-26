Погода в понедельник 26 июля будет преимущественно сухой и комфортной
Все выходные на Украину действует антициклон DANA, который принес комфортные условия. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения Укргидрометцентра.
Так, 26 июля синоптики обещают сухую погоду с легким ветром с температурой ночью 11-17 °, на море до 20 °, а днем 24-30 °, в южной части Украины столбик термометра поднимется до 33 ° тепла. Небольшой дождь лишь возможен на Прикарпатье и Закарпатье.
В Киеве и Киевской области - без осадков, ветер преимущественно юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17 °, днем 27-29 ° тепла.
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Отметим, в следующем месяце синоптики обещают в Украине похолодания, которые будут меняться с невыносимой жарой.
В частности, "народный синоптик" Леонид Горбань сообщил, что к середине августа будет аномальная жара, но с 18-го температура снова пойдет на спад.
Перед Днем Независимости новое потепление - до 26-28 градусов, а закончится месяц проливным дождем.
В отличие от июля, который должен завершится комфортными условиями, но с дождями.
Другие синоптики ничего не говорят о высоких температурах. По их прогнозу июль закончится с высокими градусами +27+32, а дождей будет умеренно.
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