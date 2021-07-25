Украинцев предупредили о новом похолодании, а позже наступит снова жара

С запада на восток страны движется новое похолодание. Об этом свидетельствуют данные Ventusky, пишет Politeka.net.

Так с 30 июля начнется спад температуры, а затем - 31-го - в западных областях и на севере будет температура от +23 до +27 градусов тепла. Похолодание затронет часть Житомирской и Винницкой областей.

1 августа на Прикарпатье и Буковине ожидается температура от +19 до +23 °. А в Киевской, Львовской Тернопольской, Житомирской, Черниговской областях - +26 градусов.

2 августа станет еще холоднее - в центральных областях и чуть на севере - от +18 до +24°.

3 августа станет теплее и постепенно вернется жара. В итоге погода в августе поставит температурные рекорды, но в середине месяца температура снова пойдет на спад. Об этом сообщает "народный синоптик" Леонид Горбань.

Так, по его словам, в середине августа - аномальная жара - под +40 ° облаков почти не будет, а 18-го на два-три дня градусник внезапно остановится на 20-22 °. Перед Днем Независимости новое потепление - до 26-28 градусов, а закончится месяц проливным дождем.

А вот июль закончится комфортной температурой.

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