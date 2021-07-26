Трагедия с 4-летним ребенком произошла в Днепре в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа

Мальчик поскользнулся, играя в фонтане, упал и получил серьезные травмы в пятницу, 23 июля, около 19:00, сообщает "Информатор". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

На ролике видно, что малыш ходил в фонтане. Затем он несколько раз упал. Сперва возле труб, по которым вода выбрасывается вверх, а затем на одну из тих. К нему подбежал другой мальчик, а потом и мать. Мальчик помог упавшему подняться, а мать отнесла его на лавку.

Отмечается, что на теле у ребенка было много повреждений, в том числе рана возле промежности. Врачи оперировали мальчика несколько часов до 6 утра субботы, 24 июля. Однако спасти ребенка не удалось, в 5:00 в воскресенье, 25 июля, он скончался.

Предварительно известно, что когда мальчик находился возле фонтана, его мать была рядом. Сообщается, что женщина в этот момент снимала на видео то, как малыши играли в сквере.

Трагедия вызвала большой резонанс в Сети

«Все-таки не место для купания. Не дай бог такое пережить (гибель ребенка).(( Мои соболезнования», «Ужас! Не дай бог кому то такое!», «Это конечно трагедия! Мои соболезнования, но есть вопрос - купание в фонтане это менталитет или что то другое?», «Мамаши и Папаши следите за своими детьми и не лезьте в фонтаны, это не бассейн», - пишут в Сети.

Напомним, подросток выбросил из балкона сестренку: малышке едва исполнилась неделя.

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