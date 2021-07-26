На украинской трассе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие

26 июля в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области столкнулись автомобили Honda и Skoda. В ДТП пострадали дети, которые находились в авто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе.

По данным следствия, автомобиль Honda, которым руководил 63-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в Skoda, в которой за рулем был 54-летний житель Тернопольщины.

В результате столкновения машин травмы получили оба водителя. Четыре пассажирки автомобиля Skoda также пострадали, среди травмированных трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет и 21-летняя девушка.

Судя по снимкам авто смяло от удара.

Травмировался и водитель Honda и его 40-летняя пассажирка. Всех пострадавших госпитализировали. Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Из-за соответствующего ДТП на трассе Киев-Чоп было осложнения в движении автомобилей.

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