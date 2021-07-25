Чтобы достать тела понадобилось восемь специалистов и две единицы техники

Четыре человека погибли в ДТП на украинской дороге

Серьезная авария произошла около 5 часов утра в воскресенье, 25 июля, вблизи села Приходьки Пирятинского района Полтавской области на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин. Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщается, что столкнулись легковой и грузовой автомобили.

На опубликованных кадрах видно, что легковушка почти полностью залетела под грузовик, от столкновения

Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

Другие подробности аварии не сообщаются.

Напомним, по данным патрульной полиции, в Украине резко выросло количество ДТП. Общее количество дорожных аварий за январь - июнь 2021 достигла показателя почти 86,5 тыс. случаев, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Среднее количество ДТП за сутки за январь-июнь 2021 составляет 478 случаев, что на 29,1% превышает показатель за январь-июнь 2020г.

При этом количество аварий, в которых пострадали люди, снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила более 10,4 тыс. случаев.

Напомним, машина влетела в автобус с украинцами в Польше, много пострадавших: кадры смертельного ДТП.

Как сообщала Politeka, судья устроила ДТП в Киеве, видео с места аварии: "Попалась пьяной не первый раз".

Также Politeka писала, что на украинской трассе разбилась семья, ДТП спровоцировал мажор: "В день аварии его видели пьяным"