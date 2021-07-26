Первый президент Украины Леонид Кравчук все еще находится в реанимации после операции, которую ему провели на сердце

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «24 канал», политик уже больше месяца находится в больнице. Как известно, 29 июня 87-летнему Кравчуку сделали операцию на сердце. Об этом украинским СМИ рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Известно, что с момента операции Кравчук находится в реанимации. На данный момент политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше о состоянии экс-президента ничего неизвестно, так как политик просил не делиться новостями о его здоровье.

Стоит отметить, что из-за операции Кравчук впервые за продолжительное время пропустил праздничное заседание парламента по случаю Дня Конституции Украины. Уже известно, что политик не будет участвовать в заседаниях ТКГ как минимум до конца лета. Несмотря на это, в Офисе Президента пока не планируют искать замену Кравчуку в ТКГ. В ведомстве хотят услышать прогнозы врачей, прежде чем принимать какое-либо решение по этому поводу.

В пресс-службе Кравчук сообщили «Громадському ТБ», что динамика улучшения после операции очень медленная. Именно поэтому он столь длительное время пребывает в реанимации.

Напомним, что в 1991 году Леонид Кравчук стал первым президентом Украины. Он пробыл главой государства лишь один срок, но на протяжении всей истории независимой Украины принимал участие в политических событиях страны. В 2020 году Кравчука назначили главой контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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