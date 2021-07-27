Мощный взрыв прогремел на газопроводе

В сети местная жительница Любовь одна из первых поделилась происходящим.

“Горит газ, пламя выше церкви, очень страшно. Взрывная волна в районе 1 км, выбило окна. Пьем валерьянку”.

Позже стало известно, что пресс-служба ООО “Газпром Трансгаз Чайковский” сообщила, что в 18 часов 15 минут по Москве в Пермском крае около реки Сылва произошла разгерметизация с возгоранием.

Пострадавших нет. Все подробности инцидента выясняются.

Отметим, на днях произошел пожар на украинском предприятии - на химзаводе "Ровноазот".

В результате ЧП произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. В результате никто не пострадал, но людей напугало большое рыжее облако.

Специалисты справились с нештатной ситуацией в течение 40 минут.

Однако все же произошел выброс нитрозных газов в незначительном количестве, и показатели воздуха остались в пределах допустимых норм.

Напомним, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.

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