В Германии произошло масштабное ЧП
На месте взрыва поднялось огромное облако дыма в Леверкузене, пишет "Washington post".
Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю угрозу" и попросило жителей оставаться внутри и держать окна и двери закрытыми.
Причину взрыва пока выяснить не удалось, на месте работают пожарные.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Илона Гвоздева больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Очень жаль..."
Грозы и град угрожают целому региону, украинцев срочно предупредили об опасности: к чему готовиться
Оборвалась жизнь знаменитого музыканта, хит которого не теряет популярности: "Страдал от..."
"Почти всмятку": отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП
Спустя некоторое время компания "Bayer" опровергла, что на химическом заводе предприятия взрыв. Там сообщили, что ЧП произошло в центре утилизации отходов.
В сети уже начали публиковать первые кадры чрезвычайного происшествия:
На опубликованных кадрах видно, что над заводом уже поднялся огромный столб дыма.
Местное население уже предупредили о необходимости немедленно закрыть окна и двери.
Напомним, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.
Как сообщала Politeka, ЧП на химзаводе, город накрыло дымом
Кроме того, Politeka писала, мощный взрыв прогремел на крупном украинском заводе