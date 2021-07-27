В Германии произошло масштабное ЧП

На месте взрыва поднялось огромное облако дыма в Леверкузене, пишет "Washington post".

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю угрозу" и попросило жителей оставаться внутри и держать окна и двери закрытыми.

Причину взрыва пока выяснить не удалось, на месте работают пожарные.



Спустя некоторое время компания "Bayer" опровергла, что на химическом заводе предприятия взрыв. Там сообщили, что ЧП произошло в центре утилизации отходов.

В сети уже начали публиковать первые кадры чрезвычайного происшествия:

Explosion in Leverkusen: huge column of smoke over the Chempark Bayer, Leverkusen Germany. pic.twitter.com/IDzTzmVvUV — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021

На опубликованных кадрах видно, что над заводом уже поднялся огромный столб дыма.



Местное население уже предупредили о необходимости немедленно закрыть окна и двери.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Напомним, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, ЧП на химзаводе, город накрыло дымом

Кроме того, Politeka писала, мощный взрыв прогремел на крупном украинском заводе