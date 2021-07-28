В Украине продолжает свирепствовать непогода
Как передает Politeka.net, кадры последствий стихии публикуют люди в сети.
Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.
"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно
Илона Гвоздева больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Очень жаль..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Полякова надела меленький купальник и впечатлила объемными формами на курорте: "Ну что?"
А вот на Львовщине выпал град размером с вишню. В области сейчас обесточено 18 населённых пунктов.
Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.
Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.
Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на утро 28 июля в результате осложнения погодных условий обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 18, Киевская - 16, Житомирская - 15, Донецкая - 10 и Черниговская - 6).
Напомним, что погода устроит температурные "качели", резкое похолодание перерастет в жару до +40 градусов.
Также Politeka рассказывала, что Одесскому региону угрожает стихия: объявлен чрезвычайный уровень опасности.
А еще Politeka писала, что в Украину вернется сильная жара, дожди не смогут спасти ситуацию: какой будет погода с начала недели.