Скорей бы это закончилось

В Украине продолжает свирепствовать непогода

Как передает Politeka.net, кадры последствий стихии публикуют люди в сети.



Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.

"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.





А вот на Львовщине выпал град размером с вишню. В области сейчас обесточено 18 населённых пунктов.

Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.

Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.

Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на утро 28 июля в результате осложнения погодных условий обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 18, Киевская - 16, Житомирская - 15, Донецкая - 10 и Черниговская - 6).

Напомним, что погода устроит температурные "качели", резкое похолодание перерастет в жару до +40 градусов.

Также Politeka рассказывала, что Одесскому региону угрожает стихия: объявлен чрезвычайный уровень опасности.

А еще Politeka писала, что в Украину вернется сильная жара, дожди не смогут спасти ситуацию: какой будет погода с начала недели.