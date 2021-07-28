На популярной трассе в Украине произошло очередное ДТП
В Ривненской области на дороге Киев – Чоп столкнулись грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter и автобус нерегулярных перевозок Львов – Киев, в котором ехали паломники.
Подробности трагедии сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
От разрушительного удара фургон перевернулся на бок в кювете. Чтобы избежать возможного пожара спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в авто.
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В момент аварии внутри автобуса находились 56 паломников и 2 водителя. Все они возвращались из Киева во Львов. В ДТП пострадал только водитель фургона. В автобусе после ДТП, к счастью, лишь разбитые стекла и помятый бампер.
Сотрудники полиции примчались на место ДТП, чтобы установить все обстоятельства аварии. К оказанию помощи на место аварии привлекли одну единицу спецтехники ГСЧС и пять спасателей.
Стоит отметить, что в Киеве 27 июля прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах, один из таких и попал в аварию на трассе Киев-Чоп.
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