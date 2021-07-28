На Ивано-Франковсковщине на жилой дом упал самолет
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале ГУ ГСЧС Украины (чтобы посотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел днем, 28 июля, в деревне Шепаривцы, Коломыйского района.
Легкомоторный спортивный самолет упал прямо на частный жилой дом и загорелся.
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В результате ЧП 4 человека погибли. Пожар спасателям уже удалось ликвидировать.
Ранее мы сообщали, что 17 июля около шести часов утра возле села Зайвое (Николаевская область) упал вертолет Ми-2 частного агропредприятия. В результате крушения произошел пожар, и погибли пилот со своим помощником.
На месте происшествия работали сотрудники отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Напомним, что над пляжами в Украине кружат вертолеты, видео
Как сообщала Politeka, самолет с людьми исчез с радаров сразу после взлета
Также Politeka писала, что упал вертолет с украинцами в озеро, обломки достали из глубины