На Ивано-Франковсковщине на жилой дом упал самолет

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале ГУ ГСЧС Украины (чтобы посотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел днем, 28 июля, в деревне Шепаривцы, Коломыйского района.

Легкомоторный спортивный самолет упал прямо на частный жилой дом и загорелся.

В результате ЧП 4 человека погибли. Пожар спасателям уже удалось ликвидировать.







Ранее мы сообщали, что 17 июля около шести часов утра возле села Зайвое (Николаевская область) упал вертолет Ми-2 частного агропредприятия. В результате крушения произошел пожар, и погибли пилот со своим помощником.

На месте происшествия работали сотрудники отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.







