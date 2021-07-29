Страшная новость всколыхнула Харьковщину, пропавшую маленькую девочку нашли жестоко убитой

Так, тело 6-летний Мирославы Третяк с признаками насильственной смерти нашли 28 июля около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов, сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника, подозреваемому 13 лет. Им оказался местный житель, сосед Мирославы, с которым девочка отправилась гулять накануне. Известно, что он окончил 4-й класс.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, пригласив мать подростка в отделение. В настоящее время готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Тем временем, в Сети появились подробности. В Телеграм-канале "Труха-Харьков" пишут, что мальчик является живодером и уже, мол, на плохом счету у полиции.

"На прошлой неделе в чужом дворе убил с особой жестокостью троих щенков (по показаниям таких же подростков, бил об землю и вешал)", - говорится в сообщении.

Напомним, на поиски девочки были кинуты все силы, включая бойцов ГСЧС и кинологов, после того, как ее мать заявила о пропаже ребенка около 18 часов 28 июля. По словам женщины, Мирослава без спроса ушла со двора, где гуляла с соседским мальчиком.

Событие квалифицировали по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. За это подозреваемому грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, двухлетняя девочка пропала со двора: мать в это время убирала дома, детали инцидента

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