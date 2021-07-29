На Бразилию обрушились сильные снегопады
В июне в стране начинается зима, но ни о каких морозы, конечно, речи ранее не шло: на юге страны среднемесячная температура обычно составляла +20, но достигала и 30 градусов выше ноля.

Температура в Бразилии в июле считается самой низкой, и на территорию страны вновь приходят дожди: днем на улице +19°С, ночью может быть похолодание до +12 градусов.

Но в этом году жители и туристы были просто ошарашены страну внезапно засыпало снегом.

Бразильский Национальный институт метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни в некоторых районах -10 градусов будут ощущаться как 25-градусный мороз.

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Такие низкие температуры, которые сопровождаются сильным ветром, совсем нехарактерны для данного региона.

"Снег ... в Бразилии ... очень холодно ... Я не знаю, что творится в этой стране ... Не могу вспомнить, когда в последний раз у нас были такие низкие температуры", - пишут люди в сети, и публикуют кадры непогоды.

Известно, что осадки выпали на территории штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина. Бразильские метеорологи сообщают, что снегом завалило не менее 16 городов на юге страны.

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