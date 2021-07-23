Пока температура будет комфортной, но позже все изменится

Украинский гидрометеорологический центр рассказал, какую погоду ждать сегодня, 23 июля

Прогноз погоды на пятницу 23 июля обрадует отсутствием осадков. По информации пресс-службы Укргидрометцентра, температура будет умеренная.

Осадков на большей части Украины не ожидается, только ночью на крайнем востоке страны, и днем ​​в Карпатах и ​​Закарпатье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в южной части до 18 °, днем ​​23-28 °; в Карпатах ночью 5-10 °, днем ​​11-16 ° тепла.

Отмечается, что с запада в Украину действует антициклон DANA, поэтому температура будет комфортной, однако с началом новой недели она снова начнет расти.

23 июля в столице также без осадков, ветер северный 5-10 м/с.Температура ночью - 13-15 °, днем - 25-27 °.

По состоянию на 9.00 утра 22 июля, температура воды в реке Днепр составляла 24,2 °, уровень воды 441 см.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что 22 июля будет небольшое похолодание до +20 °, а с 22 по 31 июля - снова жара 29-32 °, в некоторые дни дожди.

Август же тоже будет беспокойным месяцем. Температура воздуха будет жаркой, но позже станет ежедневно понижаться и закончится с +22 градусами.

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