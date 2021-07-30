Под конец недели дожди переместятся в юго-восточную часть Украины и принесут с собой грозы
О том, какой будет погода в пятницу, 30 июля, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, погода продолжит меняться: несколько дней назад полоса грозовых дождей пришла в страну с Запада. Накануне она прошла через Центр Украины, а в пятницу доберется уже до Юго-Востока.
При этом снижения температуры ждать не стоит.
Так, в северных областях ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, а днем – от +28 до +30.
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На Западе ночью ожидается от +15 до +18 градусов, а днем – от +27 до +31.
В центральных областях ночью температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, а днем – от +28 до +31.
На Востоке ночью ожидается от +17 до +22 градусов, а днем – от +28 до +32.
В южных областях ночные температуры будут колебаться от +20 до +23 градусов, а дневные – от +30 до +33.
Напомним, август испытает украинцев жарой и бурями, синоптики озвучили прогноз на последний месяц лета.
Как сообщала Politeka, в преддверии выходных Украина окажется под влиянием атмосферного фронта: прогноз.
Также Politeka писала, что в Бразилии посреди лета зафиксирована погодная аномалия.