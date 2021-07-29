В Киеве в Оболонском районе произошел взрыв

В одном из торговых центров столицы произошел подрыв почтомата. Об этом сообщает ГУНП города Киев.

Полицейские установили на месте происшествия, что в одном из почтовых ящиков сработало самодельное взрывное устройство.

"Сегодня утром в Оболонский районный управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв поштомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.", рассказали о происшествии на странице Полиции Киева в Facebook.

Также сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал.

Пока не установлено кто совершил нарушение, подробности устанавливаются.

Напомним, что недавно в Киеве женщина ворвалась в банк с пистолетом и коктейлем Молотова. После того, как женщина получила желаемое, она пыталась скрыться, но сотрудники полиции прибыли по адресу вовремя и задержали злоумышленницу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, популярный среди украинцев курорт охватили масштабные пожары, пламя добралось до домов: кадры ЧП

Также, женщине грозит 6 лет тюрьмы после звонка в полицию: что натворила львовянка

Politeka передавала, расставание пары закончилось взрывом на Одесчине: фото и детали трагедии





