В Киеве в Оболонском районе произошел взрыв
В одном из торговых центров столицы произошел подрыв почтомата. Об этом сообщает ГУНП города Киев.
Полицейские установили на месте происшествия, что в одном из почтовых ящиков сработало самодельное взрывное устройство.
"Сегодня утром в Оболонский районный управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв поштомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.", рассказали о происшествии на странице Полиции Киева в Facebook.
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Также сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал.
Пока не установлено кто совершил нарушение, подробности устанавливаются.
Напомним, что недавно в Киеве женщина ворвалась в банк с пистолетом и коктейлем Молотова. После того, как женщина получила желаемое, она пыталась скрыться, но сотрудники полиции прибыли по адресу вовремя и задержали злоумышленницу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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