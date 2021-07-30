Единственный сын известного российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психбольницу

Как известно, 63-летнего единственного сына известного актера Филиппа Смоктуновского недавно госпитализировали, передает "360". По данным, сейчас Смоктуновский-младший находится в психиатрической клинической больнице № 1 имени М. А. Алексеева.

Скорую помощь мужчине вызвали родственники. Сообщается, что Филипп начал отказываться от пищи и воды, а также от личной гигиены, не хотел мыться и жаловался на спутанность сознания. В последнее время мужчина вел отшельнический образ жизни и страдал от алкоголизма, не общался с журналистами.

После смерти отца, муж жил вместе с матерью и сестрой, зарабатывал на жизнь переводчиком.

Позже сестра Смоктуновского Мария заявила, что у брата действительно проблемы, но деталей не рассказала, потому что стало причиной расстройств психического здоровья мужчины – неизвестно.

Заметим, что Филипп Смоктуновский был студентом Театрального училища имени Щукина, однако покинул его. Известно, что Филипп снимался в "Маленьких трагедиях" и в "Мертвых душах", хотел пойти по шагам отца, однако с карьерой актера не сложилось. Вероятно, то, что Смоктуновский не оправдал надежд отца и не стал успешным актером, сильно сказалось на его здоровье.

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