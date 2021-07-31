Погода в Украине 31 июля продолжит расстраивать украинцев сильной жарой и грозовыми дождями
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на выходные. Согласно данным, в субботу дожди ворвутся в западные и восточные регионы. В остальных областях ожидается сильная жара до 30-32 градусов.
Стоит отметить, что грозы в западных областях лишь немного собьют температуру. Днем там ожидается 28-30 градусов, а ночью температура опустится до 14-16 градусов. На Востоке будет похожая ситуация, только ночью температура ожидается в пределах 16-19 градусов.
А вот центральные и южные регионы продолжит атаковать сильная жара. В Киеве температура поднимется до 32 градусов. Такой же температурный режим ожидается в южных областях.
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Отметим, что в ближайшие дни дожди будут атаковать Украину. В первых числах августа температура в западных регионах из-за неблагоприятных погодных условий упадет до 23-25 градусов.
Напомним, что грозовые дожди обрушатся на новые области, жара будет еще сильнее: какой будет погода.
Как сообщала Politeka, последний месяц лета принесет в Украину град и дожди: каким областям достанется больше всего.
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