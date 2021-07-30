Кому не пощастить

Під кінець тижня дощі перемістяться в південно-східну частину України і принесуть з собою грози

Про те, якою буде погода в п'ятницю, 30 липня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, погода продовжить змінюватися: кілька днів тому смуга грозових дощів прийшла в країну із Заходу. Напередодні вона пройшла через Центр України, а в п'ятницю добереться вже до Південного Сходу.

При цьому зниження температури чекати не варто.

Так, у північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів, а вдень – від +28 до + 30.

На заході вночі очікується від +15 до +18 градусів, а вдень – від +27 до + 31.

У центральних областях вночі температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, а вдень – від +28 до + 31.

На сході вночі очікується від +17 до +22 градусів, а вдень – від +28 до + 32.

У південних областях нічні температури коливатимуться від +20 до +23 градусів, а денні – від +30 до + 33.

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