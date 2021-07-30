Під кінець тижня дощі перемістяться в південно-східну частину України і принесуть з собою грози
Про те, якою буде погода в п'ятницю, 30 липня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, погода продовжить змінюватися: кілька днів тому смуга грозових дощів прийшла в країну із Заходу. Напередодні вона пройшла через Центр України, а в п'ятницю добереться вже до Південного Сходу.
При цьому зниження температури чекати не варто.
Так, у північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів, а вдень – від +28 до + 30.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Пожежі в Туреччині дісталися курортів, відпочиваючих евакуюють: що відомо про українців
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
Ексдружина Дзідзьо Slavia після розлучення більше не одна і знову щаслива: "Тарас набагато красивіший"
Трагедія у Дмитра Комарова, ведучий "Світ навиворіт" втратив дорогу людину: "Він - один з кращих..."
На заході вночі очікується від +15 до +18 градусів, а вдень – від +27 до + 31.
У центральних областях вночі температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, а вдень – від +28 до + 31.
На сході вночі очікується від +17 до +22 градусів, а вдень – від +28 до + 32.
У південних областях нічні температури коливатимуться від +20 до +23 градусів, а денні – від +30 до + 33.
Нагадаємо, серпень випробує українців спекою і бурями, синоптики озвучили прогноз на останній місяць літа.
Як повідомляла Politeka, напередодні вихідних Україна опиниться під впливом атмосферного фронту: прогноз.
Також Politeka писала, що у Бразилії посеред літа зафіксована погодна аномалія.