Погода в Украине 2 августа будет очень жаркой, несмотря на то, что почти по всей стране пройдут дожди, местами даже с градом

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра, в понедельник, 2 августа, в Украине сохранится жаркая погода. При этом западным, северным и центральным областям синоптики обещают осадки.

Так, кратковременные дожди, кое-где грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с пройдут везде, кроме востока и юго-востока. Температура воздуха днем на севере, востоке, юге и в центре ожидается до 33-35 (в Луганской области до 36) градусов, ночью - 19-22.

На западе дожди все же принесут жителям некоторую прохладу. Здесь обещают 23-29 градусов днем и 17-20 ночью.

В Киеве 2 августа также будут идти кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 19-21, днем 29-31 градусов.

По данным ГСЧС, погода в понедельник, 2 августа, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ознаменуется серьезными грозами, объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, по данным народного синоптика Леонида Горбаня последний летний месяц будет несколько жарче нормы. При этом дней с осадками также будет хватать.

Напомним, новый циклон разделит Украину, дожди и сильная жара "порвут" страну на части

Как сообщала Politeka, грозовые дожди и жара ударят по Украине с новой силой

Также Politeka писала, что август принесет в Украину град и грозы: где начнет лить уже в субботу