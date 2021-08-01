Погода 1 августа порадует некоторых жителей Украины прохладой

Во многих областях Украины ожидаются дожди. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на карту Укргидрометцентра.

По информации погодного сервера, украинцы почувствуют свежесть воздуха благодаря циклону, надвигающемуся с Атлантики.

Фронтальные системы будут действовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там ожидаются грозовые дожди.

Температура 1-2 августа в южной и восточной части - до 36 °, а в западных областях - 22-28 °.

В Киевской области 1 августа ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19 °, днем ​​28-30 °.

Синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбук добавила, что на Украину надвигается циклон Гвидо (Guido). 1 августа его атмосферный фронт затронет грозовыми дождями западные области, а также местами северную часть. В остальных областях ожидается сухая жарка погода.

Температура воздуха в течение дня составит + 29 ° и + 32 °, на востоке и юге до +34 °. В западных областях - от + 26 до + 30 °.

А Киеве ожидается жара +30 градусов, кратковременный дождь и гроза. Причем серьезные осадки, скорее всего, выпадут 1 августа вечером.

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