В Киеве трое подростков напали на пожилого мужчину

В Голосеевском районе города Киев произошла драка. Во дворе несколько подростков избили мужчину. Для нападения они использовали газовый балончик. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Киев Оперативный.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужчину - избили его и задули газом.

Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания.", сообщает "Киев Оперативный."

На видео трое подростков бегут за пожилым мужчиной, обгоняют его и начинают "заливать" газом. За мужчину вступается женщина, но она в свою очередь получает только оскорбления от детей.

В то время, пока мужчину опрыскивают газовым балончиком, двое подростков с ноги бьют его в спину. За него заступается еще один прохожий, в которого сразу нападавший бросает балончик.

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