Масштабное ДТП на Полтавщине зафиксировали 1 августа В Полтавской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали 10 человек, которых пришлось госпитализировать.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Тем временем специалисты ГСЧС ликвидируют последствия аварии.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.