Масштабное ДТП на Полтавщине зафиксировали 1 августа
В Полтавской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали 10 человек, которых пришлось госпитализировать.
Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Авария произошла 1 августа около 18 часов. Легковушки и микроавтобус попали в ДТП на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский.
В результате аварии пострадали десять человек. С травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу шестерых детей (2008 - 2020 г.р.). Самому маленькому травмированному лишь годик.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Тем временем специалисты ГСЧС ликвидируют последствия аварии.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
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