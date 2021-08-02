На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля "BMW" вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Это произошло в Ровенской области вблизи села Корнин на трасе "Киев-Чоп".

Детали рассказало Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области на странице в Facebook.

Предвадительно было установлено, что 23-летний водитель на огромной скорости ехал по трассе, резко затормозил и его выбросило на встречную полосу, где как раз в тот момент ехал грузовой автомобиль Scania, в который он и врезался.

В следствие ДТП погибла девушка 2003 года рождения, ей было лишь 18 лет. А водителя легкового авто госпитализировали в больницу. Его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет. Как сообщают работники полиции, водитель фуры не пострадал.



Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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