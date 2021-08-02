Известная актриса скончалась в возрасте 42 лет после длительной борьбы со страшной болезнью, которая в итоге победила

Хосемит Бермудес была актрисой венесуэльских "мыльных опер", певицей, телеведущей, журналисткой и бизнесвумен. О смерти знаменитости сообщил ее близкий друг журналист Луис Олаварриета в Твиттере, пишет Politeka.net.

"Я выполняю нелегкий долг по информированию общественности о смерти нашей любимой Хосемит Бермудес. Ее уход произошел сегодня на рассвете, 31 июля, в окружении сына, братьев и других близких", - написал Луис.

Известно, что актриса умерла от продолжительной болезни - рака яичников. Недуг диагностировали еще в 2016 году, а в 2017 она рассказала об этом прессе и попросила помощи для оплаты расходов на лечение. В этом же году наступила ремиссия, но в следующем - рак вернулся, а в 2019-ом наступила новая ремиссия, но болезнь снова дала о себе знать.

Несколько недель назад Хосемит Бермудес прошла шестой курс химиотерапии, но болезнь в этот раз не пощадила актрису.

"Josemith Bermúdez" es tendencia porque informan sobre su fallecimiento pic.twitter.com/RF0G1GGEtN — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 31, 2021

Одно из последних желаний артистки было передать слова благодарности всем, кто поддерживал ее в тяжелое время, ведь именно их вера помогала ей бороться с недугом.

"Ничто не вечно в мире, ни видео, ни мороженое, ни красивое, ни уродливое, но я буду в сердцах тех, кто любит меня, пока вы не окажетесь в других сердцах, и поэтому ничто не умрет, и все всегда продолжается, это жизнь, неумолимая", - написала Хосемит Бермудес в своем Твиттере в феврале прошлого года.

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