Сильная жара в Украине начнет спадать, однако вместе с комфортными температурами страну накроют осадки и шквальный ветер
О том, какой будет погода 4 августа, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в среду Украина окажется под влиянием антициклона. В большинстве областей погода будет солнечной и без осадков, однако западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области ждут дожди с грозами, а местами град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
На остальной территории страны погода будет более комфортной: ведь сильная жара начнет потихоньку спадать. Впрочем, сильного похолодания ждать не стоит.
В северных областях ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а днем – от +25 до +27.
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На Западе ночные температуры будут колебаться от +13 до +15 градусов, а дневные – от +23 до +27.
В центральных областях ночью ожидается от +15 до +18 градусов, а днем – от + 25 до +29.
На Востоке ночью будет от +16 до +20 градусов, а днем – от +25 до +30.
В южных областях ночные температуры будут колебаться от +17 до +23 градусов, а дневные – от +27 до +31 градуса.
Напомним, в Украину придут морозы и снегопады: синоптики рассказали, какой будет погода до конца осени.
Как сообщала Politeka, в Украине климат кардинально изменится, к чему готовиться.
Также Politeka писала, что жара наконец-то отступит, грозовые дожди устроят испытание украинцам.