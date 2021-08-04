Сильная жара в Украине начнет спадать, однако вместе с комфортными температурами страну накроют осадки и шквальный ветер

О том, какой будет погода 4 августа, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в среду Украина окажется под влиянием антициклона. В большинстве областей погода будет солнечной и без осадков, однако западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области ждут дожди с грозами, а местами град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На остальной территории страны погода будет более комфортной: ведь сильная жара начнет потихоньку спадать. Впрочем, сильного похолодания ждать не стоит.

В северных областях ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а днем – от +25 до +27.

На Западе ночные температуры будут колебаться от +13 до +15 градусов, а дневные – от +23 до +27.

В центральных областях ночью ожидается от +15 до +18 градусов, а днем – от + 25 до +29.

На Востоке ночью будет от +16 до +20 градусов, а днем – от +25 до +30.

В южных областях ночные температуры будут колебаться от +17 до +23 градусов, а дневные – от +27 до +31 градуса.

Напомним, в Украину придут морозы и снегопады: синоптики рассказали, какой будет погода до конца осени.

Как сообщала Politeka, в Украине климат кардинально изменится, к чему готовиться.

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