В здание Кабинета Министров Украины зашел неизвестный мужчина с гранатой

У него с собой якобы боевая граната, из которой он выдернул чеку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По неподтвержденной информации, он взял двоих заложников. Сам он заявил, что захватил здание.



Сейчас мужчину пытаются успокоить.

"Живым не уйду, я сяду на 10 лет", - говорит мужчина видео. По его словам, в прошлом он сапер.

На место инцидента уже выехали правоохранители, а спецназ готовится к штурму.

В здание он пропускает только мужчин, а женщин просит уходить.

В МВД подтвердили, что мужчина был сапером и граната у него, скорее всего, боевая. Также известно, что мужчина ране был контужен.

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