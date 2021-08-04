К жительнице Черкасс ворвался мужчина с оружием и начал стрелять
Сегодня утром в Черкассах мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.
Полиции поступило сообщение от жительницы города Черкасс о том, что на её территорию ворвался мужчина в неадекватном состоянии и начал стрелять.
Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 20-летний житель Чернобаивщины. Молодой человек не смог объяснить свой поступок и находился в психоэмоциональном состоянии. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая отвезла мужчину к специализированному лечебному заведению в городе Смела.
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Полицейские выясняют обстоятельства. 20-летнего парня проверяют находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или же под влиянием лекарственных препаратов.
Злоумышленнику светит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины)
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