На Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой
Как передавала Politeka.net, 18 июля в Харьковской области в селе Русские Тишки, на базе отдыха "Аква" пропала юная девушка Виктория. Как сообщает телеграм-канал "Труха Харьков" тело девушки всплыло сегодня на Вяловском водохранилище, где она с компанией отдыхала ранее.
Напомним, Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел. Викторию искали водолазы два дня, но так и не нашли.
Позже один из людей в компании рассказал, что они действительно отдыхали вместе с Викторией, отмечая день рождения. Также они якобы в тот день видели девушку в первый раз.
Дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Стихия с градом обрушилась на Одесчину, сорваны крыши, повалены деревья и столбы: кадры непогоды
Жена "Холостяка" Добрынина зацепила признанием, показав сына на первой прогулке: "Быть родителями..."
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
"Каждый в ответе сам за себя. В первую очередь, не нужно пьяным, который не умеет плавать, лезть в воду и искать приключения. Полиция занимается этим делом. Все, кто с ней был на катамаране, дали показания", – поделился информацией один из присуствующих на вечеринке.
Ранее сообщалось, трагедия случилась с юной украинкой на пляже: рыбаки заметили тело
Также, украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно
Politeka рассказывала, потерял память: 63-летнего украинца объявили в розыск, мужчина нашелся спустя четыре месяца