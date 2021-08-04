На Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой

Как передавала Politeka.net, 18 июля в Харьковской области в селе Русские Тишки, на базе отдыха "Аква" пропала юная девушка Виктория. Как сообщает телеграм-канал "Труха Харьков" тело девушки всплыло сегодня на Вяловском водохранилище, где она с компанией отдыхала ранее.

Напомним, Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел. Викторию искали водолазы два дня, но так и не нашли.

Позже один из людей в компании рассказал, что они действительно отдыхали вместе с Викторией, отмечая день рождения. Также они якобы в тот день видели девушку в первый раз.

"Каждый в ответе сам за себя. В первую очередь, не нужно пьяным, который не умеет плавать, лезть в воду и искать приключения. Полиция занимается этим делом. Все, кто с ней был на катамаране, дали показания", – поделился информацией один из присуствующих на вечеринке.

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