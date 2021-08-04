Правоохранители расследуют смертельное ДТП, которое оказалось не таким и простым

В ДТП погиб 34-летний водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и врезался в отбойник. Трагедия произошла возле села Сусково Мукачевского района Закарпатской области.

Как сообщили в Нацполиции Закарпатской области, на месте ДТП у мотоциклиста нашли странный сверток.

Полиции удалось установить, что ДТП произошло 3 августа в 21:30. Водителем мотоцикла Shineray оказался 34-летний житель Закарпатья. Судя по всему он не справился с управлением транспортного средства и на полной скорости влетел в отбойник. В результате полученных травм, мужчина скончался на месте ДТП.

При осмотре тела погибшего полицейские нашли у него подозрительный сверток, в котором были вещества, похожие на наркотики.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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