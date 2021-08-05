Какой будет погода в областях

Погода продолжит издеваться над украинцами, устраивая им настоящие температурные качели

Как передает Politeka.net, в четверг Украину буквально разорвет на части, поскольку половина страны будет страдать от сильных грозовых дождей и ливней, а вторая половина будет мучиться от жары, которая достигнет 32 градусов.

Согласно свежему прогнозу Укргидрометцентра, 5 августа в западных регионах будут лить дожди. Из-за осадков температура упадет до 24-26 градусов.

С Запада грозовые дожди перекочуют в центральные регионы, где в четверг ожидается 24-28 градусов. Прохладнее всего будет в Киеве, где температура будет колебаться в районе 24-26 градусов.

В южных и восточных областях в четверг будет жарко. Там температура поднимется до 30-32 градусов. Дождей в этих регионах не предвидится, поэтому украинцам придется справляться с жарой своими силами.

Отметим, что уже 6 августа дожди продолжат продвигаться по территории Украины, захватив южные области. При этом температура воздуха будет повышаться до 32-34 градусов.

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Как сообщала Politeka, непогода накрыла украинские области, температурные рекорды поражают: что будет дальше.

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