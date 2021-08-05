Умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук
О трагедии в соцсети Фейсбук сообщила его жена Лариса Ившина, передает Politeka.net. Евгению Кирилловичу было 80 лет. Причиной смерти женщина называет остановку сердца.
"Черный день... умер ЕК... остановилось сердце", - написала его супруга.
Украинцы кинулись выражать свои соболезнования под постом:
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"Искренние соболезнования, дорогая Лариса! Вечная и светлая память Евгению Кирилловичу!"
"Глубокие соболезнования. Непоправимая потеря мирового масштаба... Светлая память... Держитесь😢"
"Это большая потеря для всего украинского народа! Евгений Кириллович верой и правдой саможертовно заботился об интересах Украины и наших соотечественников. Легендарная личность живущая и вечно будет жить в памяти всех нынешних и будущих поколений!"
"это невозможно... не верится... грустно... сочувствую Вам, Лариса... и всем мыслящим украинцам... и немыслящим тоже - потому что потеря огромна..."
Отметим, Евгений Марчук родился 28 января 1941 годав селе Долиновка (ныне Кировоградская область). Был сотрудником КГБ СССР, после чего стал первым руководителем СБУ в 1991—1994 гг., затем был премьер-министром Украины в 1995—1996 гг. Является кандидатом юридических наук (диссертация по криминологии и уголовному праву).
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