Умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук

О трагедии в соцсети Фейсбук сообщила его жена Лариса Ившина, передает Politeka.net. Евгению Кирилловичу было 80 лет. Причиной смерти женщина называет остановку сердца.

"Черный день... умер ЕК... остановилось сердце", - написала его супруга.

Украинцы кинулись выражать свои соболезнования под постом:

"Искренние соболезнования, дорогая Лариса! Вечная и светлая память Евгению Кирилловичу!"

"Глубокие соболезнования. Непоправимая потеря мирового масштаба... Светлая память... Держитесь😢"

"Это большая потеря для всего украинского народа! Евгений Кириллович верой и правдой саможертовно заботился об интересах Украины и наших соотечественников. Легендарная личность живущая и вечно будет жить в памяти всех нынешних и будущих поколений!"

"это невозможно... не верится... грустно... сочувствую Вам, Лариса... и всем мыслящим украинцам... и немыслящим тоже - потому что потеря огромна..."

Отметим, Евгений Марчук родился 28 января 1941 годав селе Долиновка (ныне Кировоградская область). Был сотрудником КГБ СССР, после чего стал первым руководителем СБУ в 1991—1994 гг., затем был премьер-министром Украины в 1995—1996 гг. Является кандидатом юридических наук (диссертация по криминологии и уголовному праву).

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