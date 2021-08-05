В Киевской области в ставке нашли тело 61-летнего мужчины
Во время купания в ставке утонул житель села Горбань Киевской области. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.
Мужчине был 61 год. Как выяснилось, мужчина был в стадии алкогольного опьянения. Никто из отдыхающих около того ставка не видел как это произошло.
Полиция предпологает, что это могло произойти из-за того, что в ставке была холодная вода, и мужчину могла схватить судорога.
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Как стало известно, мужчина являлся сиделкой своей парализованной жены. У пары есть два взрослых ребенка, которые не живут на территории села Горбань.
Напомним, на Житомирщине 6-летний ребенок утонул в водоеме. Трагический инцидент произошел 3 августа в городе Малин.
То, что его сын исчез, родители заметили вечером. Его отец предположил, что мальчик в направлении парка. Сначала они вели поиски самостоятельно, и даже успели опубликовать призыв о помощи в соцсетях. Пришев в парк, мужчина увидел обувь своего сына и бросился в воду.
"Нырнув, он нашел мальчика на дне. Только тогда о происшествии сообщили в полицию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, отец нашел 6-летнего сына на дне: детали трагедии на Житомирщине
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