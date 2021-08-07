15 июля скончался знаменитый российский музыкант, создатель группы "Звуки Му", Петр Мамонов. Что известно о жизни его родных после трагедии, читайте далее

Петр Мамонов умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. После смерти музыканта его супруга Ольга Ивановна пожаловалась на проблемы с деньгами.

По ее словам, еще при жизни мужа жили они скромно, а вся информация об особняке на Верее, трех "Мерседесах", московской квартире Мамонова - это неправда, пишет kp.ru. Как отмечает Ольга Ивановна, последние годы она с мужем жили тяжело, даже не оплачивая счета за электричество.

После смерти супруга дела пошли еще хуже. Сейчас вдова Мамонова думает не только, как прокормить котов и собак, которых приютил музыкант, но и себя.

Старший сын музыканта посоветовал усыпить питомцев, но Ольга Ивановна не может на это пойти. По ее словам супруг опекал покалеченных четырехлапых. Раньше жена Мамонова кормила питомцев хорошо, но сейчас варит им кастрюлю куриных голов с гречневым проделом и те едят.

"Куда им деваться-то. Я и сама почти впроголодь живу", - поделилась вдова музыканта.

Также Ольга Ивановна сообщила, что муж не оставил завещания, ведь не планировал умирать, и теперь она боится, что ее выгонят из дома, а идти ей некуда.

"Если бы Петя знал, что все так выйдет, оформил бы имущество на меня, потому что я все это строила", - поделилась вдова.

Кроме того, вдова уточнила, что никто не исполняет песни ее мужа, поэтому нет борьбы за авторские права.

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