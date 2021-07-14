Страшная болезнь подкосила Петра Мамонова, рок-музыканта, поэта и актера

70-летний артист попал в московскую больницу в конце июня из-за тяжелых последствий коронавируса, и уже 13 дней как на ИВЛ. Супруга Мамонова Ольга вышла на связь, рассказав о состоянии актера. По ее словам, ему все хуже и хуже, передает Politeka.net.

Так, медки последние три дня бились над тем, чтобы вывести Мамонова из медикаментозной комы, но тщетно. Не удалось наладить собственное дыхание, чередуя с ИВЛ, поэтому артиста снова подключили на постоянной основе к аппарату.

"У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна, - сообщила жена в Инстаграм музыканта. - На данный момент состояние крайне тяжёлое, начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка, его пособоровал и причастил. Молимся, друзья 🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

Пользователи вняли призыву, выражая слова поддержки:

"Дорогой наш, молимся за тебя, Петр Николаевич!!! 🙏🏻 Целый день весточку здесь жду😢"

"Сотвори Чудо выздоровления, Господи"

"Петр как родной уже😭переживаю(("

Отметим, Мамонов получил широкую известность еще в советские времена по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.

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