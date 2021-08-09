Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем

В городе Каменка-Бугская Львовского района 9 августа в 7:20 водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную, где врезался в рейсовый автобус "Эталон".

Детали сообщили в Нацполиции Львовской области.

Примерно в 7:20 водитель автомобиля Mazda, 44-летний львовянин, не справился с управлением, двигаясь по улице Драгоманова. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон" сообщением Стриганка – Львов.

За рулем находился 40-летний житель одного из сел Львовского района. Mazda разбило вдребезги, однако "Эталон" существенных повреждений не получил.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и 5 пассажиров рейсового автобуса, в возрасте от 37 до 68 лет. Все они попали в больницу.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.