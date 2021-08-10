Между селом Микуличин и Яремче произошло ДТП

Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Ивано-Франковск – Буковель. От удара автобус с пассажирами перевернулся на обочину.

Детали сообщили на портале 24tv.ua.

На встречную полосу на центральной дороге села Микуличин выехала легковая Skoda, за рулем которой был 37-летний мужчина. Он врезался в автобус Ивано-Франковск – Буковель, который от удара перевернулся на бок.

По данным полиции Ивано-Франковской области, в автобусе находились водитель и 19 пассажиров. Один из них госпитализирован с легкими телесными повреждениями.

Водителей проверили на месте на содержание алкоголя в крови. Они оба оказались трезвыми. Все обстоятельства аварии выясняются следствием.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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